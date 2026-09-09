Durante una intervención en el Bundestag, la Cámara baja del Parlamento alemán, el líder democristiano utilizó palabras poco habituales en la política del país para cuestionar las políticas migratorias de la colectividad. “La palabra remigración que ustedes utilizan no es otra cosa que un sinónimo de limpieza étnica, a partir del origen y el color de la piel”, afirmó Friedrich Merz.