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Embajador de EEUU descarta tener información de “grupos específicos” de izquierda que causaran estallido social

Brandon Judd se reunió la mañana de este miércoles con el canciller Francisco Pérez Mackenna, tras ser citado por sus declaraciones en una entrevista con CNN Chile, en la que relacionó el estallido social con organizaciones de la izquierda chilena.

Patricia Schüller Gamboa
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Embajador de EEUU descarta tener información de “grupos específicos” de izquierda que causaran estallido social

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se reunió la mañana de este miércoles con el canciller Francisco Pérez Mackenna, tras ser citado por sus declaraciones en una entrevista con CNN Chile, en la que relacionó el estallido social con organizaciones de la izquierda chilena.

Tras abandonar el Ministerio de Relaciones Exteriores, el diplomático señaló que “esta declaración se basa en las investigaciones que realizó el gobierno de Estados Unidos sobre los análisis provenientes de sus políticos aquí en Chile, la información de su policía y de sus académicos”

“Con base en esa información y en una revisión de la misma, se ha determinado que sí, esto fue perpetrado por grupos de izquierda”, añadió.

“No tenemos nada específico sobre personas individuales particulares. No tenemos nada específico sobre grupos”, agregó.

“Reitero, este fue un análisis que se hizo a partir de la información emanada de su Congreso, sus académicos y su policía. De ahí provino la información. En julio, a principios de este año, el secretario Rubio (Marco) encabezó una conferencia en Estados Unidos”, cerró.

Expresidente Frei y el estallido social: “Yo no creo que esto fue natural ni nada”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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