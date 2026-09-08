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VIDEO: De la Espriella levanta suspensión del porte de armas en Colombia
El presidente Abelardo de la Espriella flexibilizó el porte de armas en Colombia mediante un decreto que pone fin a la suspensión general vigente desde 2015 para quienes cuentan con los respectivos permisos. El mandatario defendió la medida a través de un video publicado en sus redes sociales, donde cuestionó las restricciones impuestas durante los últimos años.