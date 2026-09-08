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Camilo Huerta se defiende en divorcio con Marité Matus: revelan acusaciones de violencia psicológica

Según lo expuesto en el espacio de Canal 13, Matus presentó previamente una demanda de divorcio culposo contra Huerta. Posteriormente, el exchico reality interpuso una acción judicial en la que solicita el término del matrimonio.

Eduardo Córdova
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Camilo Huerta se defiende en divorcio con Marité Matus: revelan acusaciones de violencia psicológica

Nuevos antecedentes surgieron sobre el proceso de divorcio entre Camilo Huerta y Marité Matus, luego de que el programa “Hay que decirlo” revelara detalles de la demanda reconvencional presentada por el exintegrante de “Yingo”.

Según lo expuesto en el espacio de Canal 13, Matus presentó previamente una demanda de divorcio culposo contra Huerta. Posteriormente, el exchico reality interpuso una acción judicial en la que solicita el término del matrimonio.

Sin embargo, en su presentación, Huerta atribuye las causas de la separación a situaciones que, según su versión, habrían ocurrido durante la relación.

La periodista Cecilia Gutiérrez aseguró haber tenido acceso al documento y reveló parte de su contenido, incluyendo transcripciones de conversaciones de WhatsApp.

“Marité ejerce, se puede decir, cierta violencia psicológica”, señaló la comunicadora mientras revisaba los antecedentes de la acción judicial.

Los mensajes de WhatsApp que aparecen en la causa

De acuerdo con lo relatado en “Hay que decirlo”, las conversaciones incluirían reproches relacionados con el aporte económico de Camilo Huerta a la familia.

“Hay reproche porque no aporta económicamente a la familia; incluso lo cataloga ella misma como ‘cafiche’, cuando ya estaban casados”, explicó Gutiérrez.

La periodista agregó que también existirían otros cuestionamientos durante las discusiones de la pareja.

“Hay mucho reproche por el no apoyo económico, lo trata de narcisista, poco hombre”, detalló.

Según la comunicadora, estos mensajes corresponderían a discusiones que ambos habrían mantenido durante su relación.

Entre los antecedentes mencionados en el programa también aparece un supuesto episodio de violencia física.

“Incluso habría un episodio donde le lanzó un vaso con agua en la cara”, afirmó Gutiérrez al referirse al contenido de la demanda presentada por Huerta.

Marité Matus también presentó antecedentes contra Camilo Huerta

El conflicto judicial comenzó luego de que Marité Matus presentara una demanda de divorcio culposo, en la que habría incluido antecedentes relacionados con supuestas infidelidades de Huerta.

Según Cecilia Gutiérrez, la empresaria habría presentado capturas de pantalla de tres conversaciones.

“Ella presenta pantallazos de tres conversaciones en particular que son catalogadas como ‘una relación extramarital'”, señaló la periodista.

Entre los antecedentes mencionados en el programa se encontraría una supuesta relación de Huerta con Trini Neira.

De esta manera, ambas acciones judiciales forman parte del proceso de divorcio entre Camilo Huerta y Marité Matus. Los antecedentes difundidos corresponden a acusaciones y versiones contenidas en las respectivas presentaciones judiciales, las que deberán ser analizadas en el marco del proceso.

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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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