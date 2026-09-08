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Poduje sobre situación económica: “No es culpa del gobierno anterior”

El ministro de Vivienda sostuvo, en entrevista con Tele13 Radio, que “creo que esa discusión de quién tiene la culpa hoy día es absolutamente inconducente. Y lo que tenemos que hacer es arreglarlo”.

Patricia Schüller Gamboa
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Poduje sobre situación económica: “No es culpa del gobierno anterior”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó el complejo escenario laboral, marcado por una tasa de desempleo de 9,5%, y las medidas que impulsa su cartera para acelerar la inversión y generar puestos de trabajo.

“Eso no es culpa del gobierno anterior, el problema del empleo. No es culpa del gobierno anterior”, afirmó Poduje en entrevista con Tele13 Radio.

Agregó que “si yo insinúo: ‘Mire, es que esto lo heredamos’, ‘oye, me da lo mismo, arréglenlo. Para eso lo elegimos a usted, no para venir a explicarlo’”.

“La gente tiene mucha razón. Entonces, creo que esa discusión de quién tiene la culpa hoy día es absolutamente inconducente. Y lo que tenemos que hacer es arreglarlo”, indicó.

Poduje señaló en la entrevista que el Presidente José Antonio Kast les pidió “caminar y mascar chicle” para activar el empleo a corto plazo de manera “urgente”.

“Para eso el Ministerio de la Vivienda tiene un rol muy importante en lo que es recuperación económica y empleo”, cerró Poduje.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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