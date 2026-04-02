La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acordaron coordinar esfuerzos para buscar el fin de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El acuerdo se concretó este miércoles en el marco de una visita oficial. Ambos líderes sostuvieron una reunión durante la visita de la mandataria japonesa a Francia. En ese contexto, reforzaron su compromiso de colaboración diplomática.