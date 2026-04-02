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Qué hacer en Viña del Mar: las mejores pizzas para probar en la Ciudad Jardín

Descubre qué hacer en Viña del Mar con esta guía de las mejores pizzerías de la ciudad, con opciones artesanales, gourmet y económicas para todos los gustos.

Natalia Hess
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Qué hacer en Viña del Mar: las mejores pizzas para probar en la Ciudad Jardín

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar, la Ciudad Jardín tiene una variada oferta de locales de pizzas que van desde propuestas artesanales hasta opciones más innovadoras. Con ingredientes de calidad, masas trabajadas y combinaciones para todos los gustos.

Ya sea que prefieras una pizza tradicional, una versión gourmet o alternativas más económicas, en Viña del Mar encontrarás variadas opciones. Aquí te dejamos una selección de algunas de las mejores pizzerías para disfrutar en la ciudad.

Qué hacer en Viña del Mar: pizzerías artesanales y sabores italianos

Pizzería Otra Cozza 

Dirección: Calle Las Golondrinas 2024, Viña del Mar, Valparaíso.

Dirección: Calle 8 Norte 393, Viña del Mar, Valparaíso.

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y eres fanático de la pizza, una parada obligada es Pizzería Otra Cozza, un local que destaca por su preparación artesanal y el uso de ingredientes frescos en cada receta.

Aquí, la masa se elabora diariamente, logrando una base crujiente y sabrosa que se convierte en el sello del lugar. A esto se suma una carta variada que mezcla opciones clásicas con combinaciones más innovadoras.

Entre sus opciones destacan preparaciones de pizzas como la Ahumada, con salmón ahumado, rúcula y alcaparras, la Barbacoa, con pollo en salsa BBQ casera y tocino crocante, y la Estupenda, que combina queso brie, prosciutto y tomate cherry. También hay alternativas más tradicionales como la Margarita, además de opciones vegetarianas como la Veggie Pizza.

@coni__vargas

Conociendo un nuevo lugar en viña: Pizzería Otra Cozza 🍕🍝🇮🇹 #recomendacion #pizzeria #viñadelmar #otracozza

♬ Good Vibes – ClearTone

La Fermata Pizzería   

Dirección: Av. Libertad 1040, Viña del Mar, Valparaíso.

La Fermata Pizzería es una excelente opción para disfrutar de pizzas en horno napoletano y sabores inspirados en la tradición italiana.

Este local destaca por su preparación en horno a leña, lo que permite lograr masas delgadas, aireadas y con toque tostado característico de las pizzas napolitanas. Además, complementa su propuesta con pastas frescas, cócteles de autor y un ambiente pet friendly, ideal para ir con amigos o en familia.

En su carta encontrarás opciones para todos los gustos, desde clásicas como la Margherita hasta combinaciones más intensas como la Diavola, con pepperoni, stracciatella y ají en miel. También destacan alternativas como la Chilena de res, la Mechada o la Napoletana, que mezcla anchoas, aceitunas y alcaparras para un sabor más tradicional.

@vnceenzo

Comenta si eres fan de la pizza ?🍕😱🇮🇹 #pizza #foodie #viñadelmar #valparaiso #comida #parati #fyp #pizzaiolo #italy🇮🇹 #pizzero #autenticapizzaitaliana

♬ Italian Tarantella – Italian Restaurant Music of Italy

Roberta Osteria 

Dirección: 1 Pte 572, 2520148 Viña del Mar, Valparaíso.

Este restaurante destaca por su propuesta gourmet, con ingredientes de alta calidad. Su carta incluye desde opciones tradicionales, hasta preparaciones más elaboradas que incorporan productos premium y combinaciones poco comunes.

Entre sus pizzas más llamativas están la Bellota, con chorizo ibérico y sobrasada, la Gamba, con camarones, palta y ajo, y la De verano, que mezcla prosciutto, durazno flambeado en pisco y frutos rojos. También destacan opciones como la Smoki, con pepperoni y chili honey, y alternativas vegetarianas o veganas como la Olivia.

Qué hacer en Viña del Mar: opciones innovadoras y pizzas para todos los gustos

Panucci  

Dirección: 4 Pte. 554, Viña del Mar, Valparaíso.

Este local destaca por su carta variada y precios convenientes, además, incluye alternativas veganas, lo que lo convierte en un lugar versátil para distintos gustos.

Entre sus pizzas destacan la Mexicana, con carne mechada picante, palta y cilantro, la Pollo BBQ, con salsa barbacoa y pepperoni, y la Serrano Pesto, con jamón serrano y tomate cherry. También hay opciones más simples como la Margarita o la de 3 quesos, además de variedades veganas como la Nonna Vegan o la Senza Carne.

Panucci se posiciona como una opción ideal para quienes buscan comer bueno y abundante, mientras descubres qué hacer en Viña del Mar.

Plaggio

Dirección: 4 poniente 454, Viña del mar, Valparaíso.

Este local rompe con el formato tradicional de pizzería al ofrecer solo 7 preparaciones de pizzas, pero con combinaciones bien pensadas y sabores que realmente destaquen. Además, cada mes lanzan una pizza especial por tiempo limitado, lo que le da un toque dinámico a la experiencia.

Entre sus opciones destacan preparaciones como la Setas, con crema de champiñones casera y trufa, la Rúcula, con prosciutto y reducción de aceto balsámico, y la Don Nino, con mechada y palta. También sobresalen combinaciones más intensas como la Prieta, que mezcla queso azul con prieta y aceto de frambuesa, o la Diaula, con salami picante y miel.

@plaggiocl

Las pizzerías siempre hacen lo mismo. Nosotros vamos a hacer lo contrario 😱 En Plaggio tenemos solo 7 pizzas. Porque preferimos hacer pocas cosas… pero hacerlas bien. Pero desde ahora, cada mes lanzaremos una pizza que solo existirá 30 días. DROP 01 — solo por un mes 🍕 #pizza #viñadelmar #restaurant #pizzeria #parati

♬ sonido original – plaggio
Source Texto: La Nación / Foto: Zomato
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Natalia Hess https://www.lanacion.cl

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