Cada 28 de diciembre, la localidad de Ibi, en la provincia de Alicante, se cubre de blanco para celebrar una de las fiestas más singulares y antiguas de España: “Els Enfarinats”. Esta tradición, con más de 200 años de antigüedad, convierte al municipio alicantino en el escenario de una auténtica batalla campal de harina, huevos y petardos, que atrae cada año a numerosos visitantes.