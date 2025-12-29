Home Vanguardia video: la peculiar fiesta que es batalla campal por la...
VIDEO: La peculiar fiesta que es batalla campal por la que este pueblo español se cubre de blanco
Cada 28 de diciembre, la localidad de Ibi, en la provincia de Alicante, se cubre de blanco para celebrar una de las fiestas más singulares y antiguas de España: “Els Enfarinats”. Esta tradición, con más de 200 años de antigüedad, convierte al municipio alicantino en el escenario de una auténtica batalla campal de harina, huevos y petardos, que atrae cada año a numerosos visitantes.