Home Columnistas "transformación circular, un mandato que no se detiene..."

Transformación circular, un mandato que no se detiene

(Luis Martínez, director ejecutivo Circular Tec): Es clave que el gobierno del Presidente electo enfoque esfuerzos regulatorios y de inversión en habilitar modelos de valor, esencia de la circularidad. Ejemplo, son los incentivos para que las empresas retengan la propiedad de los materiales, a relevar el ecodiseño a través de normativas que obliguen a pensar la longevidad y el desmontaje desde la concepción del producto, incentivar la remanufactura a escala, facilitando la infraestructura logística y técnica para reintroducir componentes de valor al ciclo productivo, entendiendo que la inversión se debe dirigir al inicio del ciclo y no solo al final.

Columnista
Comparte esta noticia
Transformación circular, un mandato que no se detiene

Luis Martínez, director ejecutivo Circular Tec:

Desde la mirada de la gestión de proyectos de desarrollo, la economía circular se ha transformado en un imperativo económico y social. Por ello, las expectativas ante la administración entrante se centran en la necesidad de acciones estructurales que garanticen la competitividad y la sostenibilidad.

Chile requiere una visión de Estado que trascienda la coyuntura. Hemos avanzado y sin dejar de reconocer la Ley REP, el enfoque debe ser claro: la política de residuos es insuficiente. Si solo nos limitamos a mejorar las tasas de reciclaje, estaremos perpetuando el modelo lineal.

Es clave que el gobierno del Presidente electo enfoque esfuerzos regulatorios y de inversión en habilitar modelos de valor, esencia de la circularidad. Ejemplo, son los incentivos para que las empresas retengan la propiedad de los materiales, a relevar el ecodiseño a través de normativas que obliguen a pensar la longevidad y el desmontaje desde la concepción del producto, incentivar la remanufactura a escala, facilitando la infraestructura logística y técnica para reintroducir componentes de valor al ciclo productivo, entendiendo que la inversión se debe dirigir al inicio del ciclo y no solo al final.

Es clave la certeza regulatoria como motor de inversión, ante lo cual la circularidad debe ser la opción más eficiente y rentable. En Circular Tec hemos identificado las oportunidades en regiones específicas —como lo demuestra el escáner de circularidad para Tarapacá— pero estos avances se quedan en proyectos piloto si no son articulados a nivel central.

Esperamos que el nuevo gobierno asuma un rol de coordinador estratégico nacional, con una hoja de ruta única que logre la sincronización entre distintos actores públicos y privados para consolidar la transición hacia la economía circular.

Luis Martínez, director ejecutivo Circular Tec:

Source Texto: Luis Martínez/Foto: Freepick
Comparte esta noticia
Columnista https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Columnistas
Triunfo de Kast: 58% no es un cheque en blanco...

(Dr. Marco Moreno, director Centro Democracia y Opinión Pública, Universidad Central): La elección no terminó el 14D. Con un 58% comienza una cuenta progresiva exigente, donde cada promesa será medida contra la vara del resultado obtenido. El tamaño de la victoria no garantiza el éxito del gobierno, pero sí define el estándar bajo el cual será evaluado. Y ese estándar, esta vez, es particularmente alto.

Leer mas
Columnistas
En diciembre no nos olvidemos de agradecer a los profe...

(Andrea Pinto Vergara, profesora del Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación de la Universidad de Santiago de Chile, Doctoranda en Educación): En las entrevistas que he realizado a profesores y profesoras, producto de mi investigación doctoral sobre ansiedad docente, ha aparecido con fuerza una frase que se repite una y otra vez: “Nadie agradece lo que hacemos, aunque no lo hacemos por las gracias, pero un gracias pucha que es importante”, “nadie ve nuestro esfuerzo”… (…).

Leer mas
Columnistas
Por un Chile verdaderamente inclusivo...

(Irene Muñoz Espinosa, académica de Terapia Ocupacional, Universidad Central): En Chile, si bien se han logrado avances normativos, persiste una brecha importante entre el discurso y la práctica. Es fundamental que el Estado integre la inclusión en la gobernanza y en los procesos de toma de decisiones, asegurando mecanismos de participación vinculantes y sistemas de seguimiento que garanticen el cumplimiento de los compromisos internacionales. La Convención señala que la discapacidad no debe limitarse a un tema sectorial, sino contemplarse en la planificación nacional en ámbitos como educación, salud, trabajo, cultura y vida comunitaria.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Columnista
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/