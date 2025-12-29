Transformación circular, un mandato que no se detiene

Luis Martínez, director ejecutivo Circular Tec:

Desde la mirada de la gestión de proyectos de desarrollo, la economía circular se ha transformado en un imperativo económico y social. Por ello, las expectativas ante la administración entrante se centran en la necesidad de acciones estructurales que garanticen la competitividad y la sostenibilidad.

Chile requiere una visión de Estado que trascienda la coyuntura. Hemos avanzado y sin dejar de reconocer la Ley REP, el enfoque debe ser claro: la política de residuos es insuficiente. Si solo nos limitamos a mejorar las tasas de reciclaje, estaremos perpetuando el modelo lineal.

Es clave que el gobierno del Presidente electo enfoque esfuerzos regulatorios y de inversión en habilitar modelos de valor, esencia de la circularidad. Ejemplo, son los incentivos para que las empresas retengan la propiedad de los materiales, a relevar el ecodiseño a través de normativas que obliguen a pensar la longevidad y el desmontaje desde la concepción del producto, incentivar la remanufactura a escala, facilitando la infraestructura logística y técnica para reintroducir componentes de valor al ciclo productivo, entendiendo que la inversión se debe dirigir al inicio del ciclo y no solo al final.

Es clave la certeza regulatoria como motor de inversión, ante lo cual la circularidad debe ser la opción más eficiente y rentable. En Circular Tec hemos identificado las oportunidades en regiones específicas —como lo demuestra el escáner de circularidad para Tarapacá— pero estos avances se quedan en proyectos piloto si no son articulados a nivel central.

Esperamos que el nuevo gobierno asuma un rol de coordinador estratégico nacional, con una hoja de ruta única que logre la sincronización entre distintos actores públicos y privados para consolidar la transición hacia la economía circular.

