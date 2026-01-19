La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció este lunes la disolución de la Cámara Baja del Parlamento, una decisión que se hará efectiva a partir del próximo viernes y que abrirá el camino a la convocatoria de elecciones generales anticipadas el 8 de febrero. La noticia, que ya había sido adelantada por dirigentes políticos y por los principales medios de comunicación del país, marca un momento clave en la actual legislatura japonesa.