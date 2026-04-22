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Diputada panameña rechaza posible nombramiento de Ricardo Rincón como embajador chileno en su país

El eventual nombramiento no ha sido confirmado por el gobierno chileno. Los rumores sobre esta posible decisión surgieron el pasado 10 de abril, tras una publicación del medio La Tercera.

Eduardo Córdova
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Diputada panameña rechaza posible nombramiento de Ricardo Rincón como embajador chileno en su país

Una diputada panameña, Paulette Thomas, manifestó su rechazo a una eventual designación de Ricardo Rincón como embajador de Chile en Panamá, durante una sesión del Congreso de ese país.

El eventual nombramiento no ha sido confirmado por el gobierno chileno. Los rumores sobre esta posible decisión surgieron el pasado 10 de abril, tras una publicación del medio La Tercera.

Paulette Thomas cuestionó a Ricardo Rincón por sus antecedentes judiciales. En su intervención, hizo referencia a denuncias en su contra, recordando que el exmilitante de la DC —hermano de la ministra de Energía, Ximena Rincón— fue acusado en 2002 de agresiones verbales y psicológicas hacia su expareja.

La parlamentaria panameña fue enfática en su rechazo. “Rechazamos la posible designación de Ricardo Rincón, como embajador de Chile en Panamá, debido a sus antecedentes de violencia intrafamiliar”, señaló.

Thomas profundizó sus críticas durante la sesión legislativa. “El señor Rincón fue denunciado de forma civil y penal por su expareja por lesiones físicas. Panamá no necesita un agresor más”, afirmó.

La diputada cerró su intervención con un llamado directo. “Y menos de un respetable pueblo. Esperamos que su postulación sea retirada. Debemos romper el silencio a los agresores, señalarlos y extraerlos de nuestra sociedad. Vengan de donde vengan”, concluyó.

Trayectoria de la diputada panameña

Paulette Thomas cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito artístico. Antes de su rol político, desarrolló una carrera como actriz en Panamá.

Su labor parlamentaria comenzó en julio de 2024. Thomas llegó al Congreso tras postular de manera independiente, aunque es considerada cercana a la coalición ciudadana “Vamos”.

Ricardo Rincón fue diputado hasta el año 2018. Representó al extinto distrito 33 y posteriormente dejó la Democracia Cristiana, en medio de diversas controversias.

En 2021, Rincón intentó volver a la política con una candidatura regional. Postuló como gobernador por la región de O’Higgins, pero no logró ser electo en ese proceso elecctoral.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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