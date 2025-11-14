La alfombra roja de la premiere de la quinta y última temporada de Stranger Things, celebrada en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, estuvo marcada por la controversia no confirmada y los gestos de cariño entre sus protagonistas. El evento generó una polémica para Millie Bobby Brown. En pleno photocall, un fotógrafo le pidió sonreír, a lo que la actriz, visiblemente molesta, espetó: “¿Sonríe? ¡Sonríe tú!”.