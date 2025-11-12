“Como comandante en jefe, he activado el ejercicio popular, militar y policial de despliegue de fuerza Independencia 200”, anunció Nicolás Maduro desde Caracas tras conocer la llegada del portaaviones estadounidense USS Gerald Ford al Caribe. El buque, considerado el más poderoso de la Armada norteamericana, se unió a otras embarcaciones desplegadas en la zona para reforzar las operaciones contra el narcotráfico y el cártel de los Soles, vinculado a altos mandos del régimen venezolano.