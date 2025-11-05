El Bioparc Valencia fue escenario de un “hito” histórico: el primer nacimiento de un rinoceronte blanco (Ceratotherium simum simum) en sus instalaciones. El evento, que pudo ser contemplado “en directo” por el personal, representa una gran “esperanza” para el programa de conservación de esta especie, severamente amenazada por la “atroz caza furtiva” de su codiciado cuerno.