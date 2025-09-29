Home Internacional video: trump asegura que el acuerdo de paz en gaza est...
VIDEO: Trump asegura que el acuerdo de paz en Gaza está ya en la fase final
La comunidad internacional está a punto de lograr un acuerdo de paz en Gaza que pondría fin a dos años de guerra. Esta es la idea que no cesa de repetir a lo largo de estos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que han secundado dirigentes del Gobierno británico. El ex primer ministro Tony Blair irrumpió como uno de los negociadores de ese plan de paz.