El Etna, uno de los volcanes más activos del mundo, inició el fin de semana una nueva fase eruptiva con potentes explosiones en su cráter noreste. En plena actividad volcánica, un video captó una escena tan espectacular como arriesgada: un esquiador descendiendo por las laderas del monte mientras la montaña expulsaba lava y ceniza al cielo nocturno.