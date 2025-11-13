La presencia de los osos ha llegado a paralizar infraestructuras críticas. El miércoles, un oso apareció en las inmediaciones del aeropuerto de Iwate Hanamaki, lo que provocó el cierre de la pista durante más de una hora. Un incidente similar ya ocurrió en junio en el aeropuerto de Yamagata, que también tuvo que cerrar temporalmente tras el avistamiento de un oso en la pista.