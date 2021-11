Convención Constitucional comenzó a debatir sobre sistemas políticos

La Convención Constitucional comenzó este martes diversos debates de fondo en todas sus comisiones especiales como el análisis del sistema político que deberá regir al país en el marco de una nueva Constitución.



En el debate sobre principios constitucionales, se escucharon las voces de diferentes expositores. Una de ellos fue Javiera Martínez, de la plataforma Rumbo Colectivo, quien manifestó que “en una democracia multi partidista como la chilena, se deben propiciar mecanismos que estimulen la formación de coaliciones”.



Añadió que “el sistema parlamentario creemos que tiene atributos especiales que permiten la formación de coaliciones y con esto también flexibilidad para el cambio, menos rigurosidad ante las crisis y salidas institucionales claras, compartidas cuando ellas ocurran”.



En la instancia también participó el abogado Arturo Fontaine, quien hizo un análisis a una eventual aplicación del parlamentarismo en Chile. “Implica traspasar del pueblo al Parlamento el derecho a elegir quien nos gobierna. Siento que este es un obstáculo insalvable. El primer ministro, una vez elegido, resulta ser más poderoso que el presidente de un régimen presidencialista, porque tiene un arma poderosísima: disolver el Parlamento. Esto hace más dóciles a los parlamentarios, pues se los mantiene bajo esta espada de Damocles todo el tiempo”.



“Nosotros podemos hacer el experimento de copiar el parlamentarismo europeo, pero nos vamos a encontrar con que a poco andar eso va a deshacerse, porque la población no lo va a entender, no va a entender que al votar por el Presidente no vota por el Jefe de Gobierno, sino que simplemente lo que estamos haciendo es elegir a los que van a elegir quién nos gobierne”, agregó.



En tanto, respecto tanto presidencialismo como al parlamentarismo, el cientista político Claudio Fuentes apuntó que “no hay una superioridades; que un sistema sea más democrático que otro. En ese sentido yo discrepo respecto de que se va a privar al pueblo de elegir a un gobernante, eso no es así”.



“Lo que sucede es que en el sistema parlamentario se eligen autoridades, que tienen una fortaleza y, de hecho, no es casualidad que en los sistemas parlamentarios en términos de opinión pública o confianza, tengan siempre mejor nivel que los sistemas presidenciales”, añadió.



¿Qué es lo que viene concretamente en cuanto a votaciones? Se espera que la segunda semana de enero se sometan a sufragio los contenidos específicos.