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A un día del anuncio Renato Münster confirma que no podrá asumir como seremi de las Culturas

“Lamentablemente, por motivos personales y urgentes no podré asumir el cargo de Seremi de Culturas, para el que fui designado”, partió señalando el actor.

Eduardo Córdova
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A un día del anuncio Renato Münster confirma que no podrá asumir como seremi de las Culturas

El actor Renato Münster comunicó en su cuenta de Twitter que no asumirá como seremi de las Culturas de la Región Metropolitana, solo un día después de haber sido anunciado en el cargo.

“Lamentablemente, por motivos personales y urgentes no podré asumir el cargo de Seremi de Culturas, para el que fui designado”, partió señalando el actor.

“Agradezco sinceramente al Presidente de la República, José Antonio Kast, y al ministro Undurraga por la confianza depositada para desempeñar esta tarea tan importante. También al equipo ministerial, que me acogió con cariño y apreció mi experiencia en el sector”, añadió.

La publicación del protagonista de Algo esta Cambiando recibió respuesta del ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien valoró su breve paso por el cargo.

“Agradezco a Münster por su compromiso. Lamento no poder contar con su experiencia, pero comprendo sus motivos personales. Confiamos que tengas una pronta solución para trabajar en equipo”, señaló el secretario de Estado.

Su salida se suma a una serie de renuncias dentro del Ejecutivo en sus primeros meses. En total, ya son 14 los seremis que, tras haber sido designados o incluso asumir funciones, han dejado sus cargos durante los primeros 100 días del gobierno de Kast.

Actor Renato Münster asume como seremi de Las Culturas en la RM
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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