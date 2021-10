Fernando Atria defendió trabajo de su hija como asesora de otra convencional: Kast lo acusó de “nepotismo”

El convencional Fernando Atria, electo con cupo de Revolución Democrática (RD), se pronunció frente a la controversia generada tras conocerse que su hija, Antonia Atria, está trabajando partime en la Convención Constituyente.

Según reveló un reporte de Radio Biobío, la aludida tendría un sueldo pactado de $1 millón mensuales por ser asesora de la convencional Giovanna Roa (RD), quien ingresó al órgano constituyente tras ser arrastrada electoralmente por Atria.

Al respecto, este último declaró en Emol que su hija “tiene su propia tradición, historia militante y de trabajo con la convencional Giovanna Roa desde mucho antes que hubiera candidaturas convencionales, yo no he tenido nada que ver con esa contratación, es de la convencional Roa y por lo tanto no tengo nada más que decir al respecto”.

En esa línea, acusó que “se está haciendo un problema por algo que no tiene la dimensión que se le ha atribuido. Yo no he tomado ninguna decisión, no he tenido ningún impacto, opinión en la materia. Los convencionales tienen grupos de asesores que son, en la mayoría de los casos, sus equipos con los que venían trabajando anterior a la convención y son los equipos con los que han desarrollado confianza”.

Además, el representante del Distrito 10 se refirió a la crítica del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien catalogó la situación como “nepotismo”.

Atria aseguró que se trata de un “aprovechamiento de su parte, nada más. Sería nepotismo si yo la hubiera designado, si estuviera trabajando bajo mi posición, si yo hubiera usado mi posición para asegurarle a ella una posición, nada de eso ha ocurrido”.