31 minutos arremete contra candidato presidencial colombiano por uso de imagen: “Falta total de respeto”

Un duro descargo realizó 31 minutos en contra del candidato presidencial colombiano, Sergio Fajardo, luego de que este último utilizara la imagen de los personajes de la famosa serie chilena durante su campaña en redes sociales.

Fajardo, exalcalde de Medellín, hizo una publicación para presentar una propuesta de seguridad, llamada “Plan Guardián”.

En el post, que posteriormente fue eliminado, aparecían algunos de los títeres del programa infantil junto al siguiente mensaje: “Tulio Triviño, Mario Hugo y 31 Minutos presentan el Plan Guardián, la estrategia de seguridad que sacará a Colombia adelante”.

Bajo este contexto, desde la cuenta oficial de 31 minutos reaccionaron al poco tiempo y respondieron a la publicación, expresando que “cómo se te ocurre usar nuestra imagen en tu campaña. 31 Minutos nunca participa en campañas políticas, menos en lugares donde su contingencia nos es totalmente ajena”.

“Lo tuyo es una falta total de respeto a nuestra creación y un uso completamente ilegal de la marca y sus personajes”, añadieron.

La advertencia de la productora

A la vez, mediante un comunicado compartido en redes sociales, la productora Aplaplac (creadora del programa), publicó otro descargo y aprovechó de realizar una advertencia.

“Queridos productores, les escribimos desde Aplaplac para ponerlos en aviso que la utilización de fotos de los personajes de 31 Minutos, del logo de 31 Minutos y la promoción de shows en vivo de 31 Minutos sin incorporar la palabra TRIBUTO con el mismo tamaño de letras de la frase misma, es absolutamente ilegal”, señalaron.

Asimismo, remarcaron que “todas las marcas anteriormente descritas están inscritas tanto con derechos de autor como con derechos de imagen. Su utilización sin nuestro consentimiento está vulnerando derechos de autor y derechos de marca”.

“Lamentamos tener que aclararles esto pues sabemos que en muchos casos es sin mala intención y es por eso que se lo aclaramos antes de tomar acciones legales. Muchas gracias por su comprensión”, concluyeron.