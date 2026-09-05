A los 71 años muere Camilo Escalona, histórico dirigente del Partido Socialista

Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista (PS) y una de las figuras más influyentes de la izquierda chilena de las últimas cinco décadas, falleció este viernes en la Clínica Indisa, a los 71 años, tras una larga batalla contra un agresivo cáncer de próstata.



El dirigente permanecía hospitalizado desde hace más de una semana. Esto luego de que su cuadro se agravara y debiera ser sometido a un coma inducido, procedimiento al que ya había sido sometido en ocasiones anteriores por el manejo de su enfermedad.



Su entorno más cercano había descartado inicialmente un riesgo vital inminente, e incluso reportaba una evolución favorable, mientras distintas autoridades y dirigentes visitaron el recinto para expresar su apoyo a la familia.



Escalona ejerció como secretario general de la actual directiva del PS, encabezada por la senadora Paulina Vodanovic, cargo que desempeñó hasta hace algunos meses, cuando complicaciones de salud lo alejaron definitivamente de la vida pública. En su ausencia, el primer vicepresidente de la colectividad, Arturo Barrios, asumió sus funciones.

En 1974 el sacerdote Rafael Maroto lo ayudó a ingresar a la Embajada de Austria

Su trayectoria dentro del socialismo chileno se remonta a la clandestinidad durante la dictadura de Augusto Pinochet. Perseguido por el régimen, en 1974 el sacerdote Rafael Maroto lo ayudó a ingresar a la Embajada de Austria, donde obtuvo asilo político y viajó a Viena.



En los años siguientes vivió en Cuba y en la entonces República Democrática Alemana, hasta que en 1983 regresó de manera clandestina a Chile, donde continuó reconstruyendo las bases del PS de cara al plebiscito de 1988.

Fue presidente del PS en tres periodos distintos

Fue presidente del Partido Socialista en tres periodos distintos -entre 1994 y 1998, entre 2001 y 2003, y entre 2006 y 2008- y encabezó al interior de la colectividad el histórico sector Nueva Izquierda, desde donde formó políticamente a figuras como la expresidenta Michelle Bachelet, de cuya primera candidatura presidencial fue generalísimo, además del exministro Álvaro Elizalde y el exsubsecretario Mahmud Aleuy, entre otros.



En el Congreso Nacional, Escalona acumuló una trayectoria parlamentaria de 24 años: 16 como diputado y ocho como senador, período en el que presidió el Senado entre 2012 y 2013, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.



Una de sus últimas apariciones públicas la realizó a través de redes sociales, en medio de las tensiones internas que enfrentó el PS este año entre Vodanovic y la senadora Daniella Cicardini, a propósito de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. En esa oportunidad, llamó a preservar la “unidad socialista” como algo “primordial para la unidad de la oposición”.