A los 78 años muere el pintor René Olivares, el “sexto” integrante de Los Jaivas: Diseñó sus icónicas carátulas

El mundo del arte chileno lamentó este lunes el fallecimiento de René Olivares, destacado pintor nacional y autor de las carátulas de los discos de Los Jaivas, quien murió a los 78 años en París, Francia, donde estaba radicado desde hace algunos años.

Reconocido por su estrecha relación con Los Jaivas, Olivares fue apodado “el sexto Jaiva”, ya que sus obras ilustran todas las carátulas de los álbumes de la emblemática banda.

Según publica Radio ADN, la noticia fue confirmada por el periodista Freddy Stock, quien expresó: “Me confirman la partida del gran René Olivares en París. René fue un miembro más de Los Jaivas”.

En su homenaje, el comunicador agregó que “con su pincel, tradujo al lienzo las melodías y armonías majestuosas del grupo y le dio forma al rostro de sus discos”.

En diciembre de 2023, Olivares conversó con el citado medio tras inaugurar un mural en honor a Los Jaivas en la estación de metro Cal y Canto. En esa entrevista, compartió su inspiración: “La inspiración (del mural) viene de muy lejos, en el caso de la pintura”.

Recordó también su vínculo con el río Mapocho: “Yo desde niño fui admirador del río Mapocho, me acuerdo de que muy joven leí Siddhartha de Hermann Hesse, que habla justamente de la sabiduría de los ríos (…) Justamente, el mural es un homenaje al Mapocho, que está arriba del metro Cal y Canto”.

Consignar que René Olivares diseño las legendarias portadas de los álbumes del grupo, como “Alturas de Machu Picchu”, “Canción del Sur”, “Hijos de la Tierra”, entre otros.