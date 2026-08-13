“Acto de terrorismo”: Embajador de EEUU en Israel denuncia asedio de colonos a familias palestinas en Cisjordania

El embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, realizó un duro descargo este jueves y tildó de “terrorismo” el asedio impuesto por colonos israelíes contra varias familias palestinas.

Según consignó Emol, colonos israelíes mantienen cercadas desde el pasado domingo varias viviendas palestinas en Qusra. Esta localidad se ubica al norte de Cisjordania, territorio que es ocupado por Israel desde 1967.

Los residentes afirman que, debido al asedio, han quedado aislados y sin acceso a suministros básicos, incluidos alimentos. A su vez, entre las propiedades afectadas está la de un ciudadano estadounidense.

Las críticas del embajador

En ese marco, mediante su cuenta de X y respondiendo a las críticas por la reacción de Washington, el embajador Huckabee se pronunció al respecto.

“Las acciones de quienes llevaron a cabo este horrible acto de terrorismo destinado a intimidar y acosar a esta familia son repugnantes”, señaló.

Asimismo, añadió que “no hay excusa para un comportamiento tan propio de matones”.

En tanto, el mensaje de Huckabee causó cierto revuelo. Lo anterior, considerando que el embajador, quien es un pastor evangélico y cercano al movimiento de colonos, ha respaldado en el pasado los asentamientos israelíes en Cisjordania. También, ha rechazado la creación de un Estado palestino.