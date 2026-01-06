Actor Fernando Carrillo revela antiguo romance con presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

El actor venezolano Fernando Carrillo sorprendió con recientes declaraciones al asegurar que mantuvo una relación sentimental de tres años con Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela, y al manifestar públicamente su respaldo a la línea política del gobierno de Nicolás Maduro.

En una entrevista concedida al programa Pique y se extiende de Telemundo, Fernando Carrillo afirmó que, con el paso del tiempo, ha llegado a la conclusión de que la política es “el gran amor de su vida”, y abordó su postura frente a la detención de Nicolás Maduro y la eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

El intérprete, conocido por sus papeles protagónicos en teleseries de los años 90, se ha posicionado como una de las pocas figuras del espectáculo que ha expresado apoyo al presidente venezolano, imputado por el presunto delito de narcoterrorismo.

“Van a tener que demostrar esas acusaciones que son falsas, me molesta y yo, me juego mi carrera, porque me gusta estar del lado del débil, el presidente y su esposa (Cilia Flores) son una pareja hermosísima, los tienen castigados”, declaró.

Las afirmaciones del actor motivaron el contacto del medio Noticias Oriente, instancia en la que Carrillo impactó al señalar que conocía muy bien a Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Venezuela y considerada mano derecha de Maduro, debido a que ambos habrían mantenido un noviazgo en el pasado.

“Ya la historia delatará a los traidores, yo estoy en total desacuerdo con esa opinión que tratan de imponer los medios de comunicación, totalmente falso…, la conozco, la conozco muy bien a la vicepresidenta, hoy la primera presidenta de Venezuela, la conozco muy bien, fue mi pareja”, afirmó.

Ante la sorpresa del periodista, este intentó profundizar en el presunto vínculo entre el actor y la dirigente política, con quien Carrillo aseguró haber compartido una relación de varios años. “La conozco, la conozco muy bien a la vicepresidenta, hoy la primera presidenta de Venezuela, la conozco muy bien, fue mi pareja”.

Fernando Carrillo fue aún más enfático al detallar la naturaleza de la relación. “Así es (fuimos pareja sentimental), por tres años, es la mujer más inteligente, hoy puedo decir que es el gran amor de mi vida, a esta edad, sabiendo como actúa, sabiendo como defiende a su familia, sabiendo como defiende a su patria, a sus amigos”, sostuvo.

“Tú sabes que uno está con grandes mujeres en la vida, inteligentes y triunfadoras”, agregó el actor, quien estuvo casado con Catherine Fulop entre 1988 y 1994.

La conversación concluyó con una reflexión política del actor, quien expresó su confianza en que Rodríguez tomará la decisión más beneficiosa para el país, en medio de la incertidumbre sobre una eventual entrega del petróleo venezolano a Estados Unidos.

“Cien por ciento hará lo que sea más beneficioso para solventar esta situación por la que pasamos, vamos a ver cómo se desarrolla esto, (…) ya van a ver lo que se le viene a esta nación (EE.UU.), que impone y eso sí, para mí, es una dictadura global”, concluyó.