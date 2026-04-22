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Actor Orlando Bloom se encuentra en Chile: Este sería el motivo de su visita 

El famoso intérprete arribó a nuestro país la mañana de este martes. Además, fue captado en un restaurante ubicado en la comuna de Vitacura.

Leonardo Medina
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Actor Orlando Bloom se encuentra en Chile: Este sería el motivo de su visita 

El actor británico, Orlando Bloom, sorprendió esta semana tras confirmarse que se encuentra de visita en Chile. 

Bloom, conocido por interpretar a Legolas en “El Señor de los Anillos” o Will Turner “Piratas del Caribe”, aterrizó la mañana de este martes en Santiago, según informó La Tercera

Posteriormente, almorzó en el restaurante de comida japonesa, Fukasawa, ubicado en la comuna de Vitacura. 

Orlando Bloom en el restaurante Fukasawa
Instagram

Incluso, el propio establecimiento publicó una imagen en redes sociales del actor en el local junto a un anfitrión.

Luego, en la noche, tenía programada una cena en Boragó, el premiado restaurante del chef Rodolfo Guzmán.

En cuanto al motivo de su visita, el citado medio indicó que Bloom está en nuestro país para grabar una campaña publicitaria. De momento, se desconoce la marca o locación. 

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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