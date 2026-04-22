Chile participará de la 50° versión de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Entre este jueves 23 de abril al 11 de mayo próximo se realizará la 50° versión de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. En esta ocasión contará con la participación de una importante delegación chilena.

Karla Eliessetch, secretaria ejecutiva del Fondo de Fomento Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, dijo que “Chile ha participado durante 14 años de manera sostenida en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Esta participación no solo da cuenta de un compromiso institucional, sino también del interés permanente por fortalecer los vínculos culturales y editoriales en la región.

Estamos orgullosos de estar presentes en este importante aniversario con una delegación conformada por narradores y poetas; y editoriales consagradas y emergentes, dando cuenta de la diversidad y riqueza del sector del libro y la lectura chileno”.

La participación de Chile en la feria contará con autores y profesionales sector del libro que asisten a través de la Línea de Apoyo a la Difusión y por iniciativa propia. Fortaleciendo la presencia del ecosistema editorial chileno en un espacio clave para la circulación, el intercambio y la proyección internacional del libro.

Tales como Nona Fernández, Graciela Huinao, Bernardo Colipan, Juan Santander, Juan Manuel Zurita, Dudo Ediciones, Editorial Libros del Amanecer, Editorial Zig-Zag, Ebooks Patagonia, Calcetines Animados. Andrés Montero, Rodrigo Urzúa, Queltehue Ediciones, Jobesa, Nicolás Vidal, Banda Propia, Agnición, Recrea Ediciones y Fabián Rivas.

“Argentina es un mercado estratégico para la industria editorial chilena”

“Argentina es un mercado estratégico para la industria editorial chilena y hoy representa el principal destino de nuestras exportaciones del sector. Durante 2025, las exportaciones de bienes editoriales alcanzaron los US$ 1,3 millones, reflejo de una relación comercial sólida, sostenida y con alto potencial de proyección. En ese contexto, la presencia de Chile en la FIL Buenos Aires 2026 busca fortalecer los vínculos comerciales existentes. Generar nuevas oportunidades de negocio para editoriales y empresas del ecosistema del libro, y seguir posicionando la oferta chilena en un mercado clave para el intercambio cultural y la internacionalización de nuestra industria editorial”, dice Constanza Alegría, agregada comercial de ProChile en Argentina.

La Feria Internacional del Libro de Buenas Aires reúne anualmente a cerca de 450 expositores y convoca a más de 12.000 profesionales del libro. Recibe a un público que supera el millón de visitantes. Su programación contempla alrededor de 1.500 actividades culturales. Entre estas se incluyen presentaciones de libros, charlas, debates, festivales literarios, encuentros profesionales y actividades interdisciplinarias.

Esta participación se enmarca en la estrategia de internacionalización del sector editorial, consensuada entre entidades públicas como ProChile, Dirac y Mincap. En conjunto con actores relevantes del sector del libro y la lectura mediante mesas de trabajo público-privadas en el contexto de la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas.

La presencia de la delegación se efectuará a través del eje definido por el Plan Nacional de la Lectura, Escritura y Oralidad: “El Año de la Mitología en Chile: eco de las palabras compartidas”.