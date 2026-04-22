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Concejal de San Felipe admite que denunció falso secuestro tras salir a comprar drogas

Según consignó Emol, Ronald Olivares denunció ante Carabineros que a fines de enero en Viña del Mar había sido víctima de un secuestro por parte de dos sujetos. Esto cuando salía de un curso de capacitación a la casa de un familiar. Sin embargo, tiempo después, reconoció que salió “con la finalidad de comprar cigarrillos y falopa”.

Patricia Schüller Gamboa
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Concejal de San Felipe admite que denunció falso secuestro tras salir a comprar drogas

La Municipalidad de San Felipe anunció una querella en contra del concejal Ronald Olivares, quien admitió haber denunciado un falso secuestro tras haber salido a comprar drogas.

Según consignó Emol, Olivares denunció ante Carabineros que a fines de enero en Viña del Mar había sido víctima de un secuestro por parte de dos sujetos. Esto cuando salía de un curso de capacitación a la casa de un familiar.

Sin embargo, tiempo después, reconoció que salió “con la finalidad de comprar cigarrillos y falopa”. Esto de acuerdo a su declaración dada a conocer por el medio local Preludio.

“En primera instancia acompañé de forma voluntaria a los sujetos que me iban a ayudar a comprar falopa. En ese lugar consumimos drogas y alcohol. Gasté $350 mil, dinero que era parte del viático que me dieron para la capacitación”, indicó.

Querella

Ante esta situación, la alcaldesa Carmen Castillo anunció que “estamos efectuando una querella ante la situación de unas declaraciones del concejal Ronald Olivares, sucedía en enero del año pasado. Y que ameritan que los tribunales en el área penal sean los que tienen que revisarlo”.

“Por tratarse de funcionarios públicos, nos obliga a hacer denuncias cuando se detectan posibles irregularidades. Esta querella está recién ingresada, y si es admitida por los tribunales, podremos dar mayores antecedentes”, indicó la jefa comunal.

Source Texto: Aton/Foto: Instagram
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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