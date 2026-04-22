Kast ironiza tras críticas por almuerzo en La Moneda

El Presidente José Antonio Kast ironizó tras las críticas al almuerzo que realizó en La Moneda, donde asistieron sus excompañeros de Derecho de la Universidad Católica.



Según consignó Emol, en el marco del Seminario anual Latam Focus, organizado por BTG, el Mandatario mencionó que le “tocó hacer un reunión en uno de los salones de La Moneda, no con mis amigos, sino con los auditores”.



En esta línea, emplazó al diputado Daniel Manouchehri (PS), quien junto a la senadora Daniella Circardini, de la misma colectividad, pidieron a Contraloría indagar el presunto uso de recursos públicos en el almuerzo. “Es un recado para mi amigo Daniel”, dijo Kast.



“A todo esto era más barato comernos un sanguchito adentro que ir a comer un sanguchito a un restorant, porque en la movilización solo de la seguridad, era más caro que hacerlo adentro”, expresó. Y agregó “no lo voy a volver a hacer, así que no se preocupen”.



Además, el Mandatario ironizó con que “vamos a sacar un decreto donde solo pueda ocupar las tres habitaciones que ocupo hoy día en La Moneda”.



Al respecto, el diputado Manouechehri señaló en sus redes sociales: “Presidente bueno para el chiste, como su manera de gobernar”.



“Lo que no es un chiste para los chilenos es como le subieron el costo de la vida al 99% con el bencinazo, para bajarle los impuestos al 1% con su ley de los súper ricos”, recalcó el parlamentario.