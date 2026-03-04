Adolescente de 14 años hallado calcinado en Arica estaba bajo tutela de Mejor Niñez

El cadáver calcinado encontrado en febrero en el sector Las Llosyas de Arica correspondía a un adolescente chileno de 14 años. La víctima fue identificada como Benjamín Ortiz Ríos y se encontraba bajo tutela del Servicio Mejor Niñez.

Investigación en curso

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, confirmó que la investigación está en desarrollo. “Es un hecho lamentable, ocurrido el 17 de febrero. Desde ese momento estamos abocados a la investigación, hay varias hipótesis y líneas investigativas que estamos trabajando, y esperamos tener resultados prontamente”, señaló.

Carrera subrayó la gravedad del caso por la edad de la víctima y sus antecedentes de vulneración de derechos. “Entendemos que se trata de una situación de las más lamentables, porque (la víctima) es un menor de edad, de 14 años, que registraba durante su vida ciertas vulneraciones en sus derechos, y también (se agrava la situación) por el tipo de muerte, que fue absolutamente trágico”, comentó.

La Fiscalía designó un equipo especializado para esclarecer los hechos y dar con los responsables. “No puede permitirse que los sujetos que actuaron en este caso permanezcan en libertad. Es por esto que se designó un equipo especial de (el Equipo Contra Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía) ECOH, y además está trabajando la Policía de Investigaciones. Esperamos tener prontamente a personas detenidas como los (presuntos) autores de estos hechos”, añadió el persecutor.

Fiscal Regional Mario Carrera Guerrero se refiere a investigación 👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/BtIYmwjGM3 — Fiscalía Arica-Parinacota (@Fiscalia_Arica) March 4, 2026

El Ministerio Público detalló que la causa de muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento y que el cuerpo fue calcinado posteriormente. En declaraciones a Canal 13, Carrera explicó que la modalidad podría vincularse a un eventual ajuste de cuentas entre bandas de crimen organizado.

El fiscal planteó que la exposición del cuerpo podría ser una señal entre organizaciones delictuales. “La forma de su muerte da cuenta de lo que muchas veces se define como un ajuste entre organizaciones criminales. Él no estaba enterrado ni en circunstancias donde se hubiera intentado ocultar su cuerpo”, de modo que esta publicidad del asesinato -por parte de sus autores- es un eventual indicio de que “se pudieran estar reagrupando bandas que, bajo nuestro criterio, están desarticuladas u operando en su mínima expresión”.

Reacción de Mejor Niñez

El Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia entregó antecedentes sobre la situación del adolescente. Su director nacional, Claudio Castillo, indicó que Benjamín Ortiz mantenía una medida de protección vigente desde abril de 2025.

El menor solo permaneció tres días en una residencia y pasó 176 días en centros de tratamiento o con paradero desconocido. Durante ese período, se activaron múltiples mecanismos de búsqueda.

El servicio informó que se aplicaron 12 protocolos, siete de ellos en los últimos cuatro meses. Entre las acciones se incluyeron “denuncias por presunta desgracia ante Carabineros, solicitudes de órdenes de búsqueda al Tribunal de Familia, así como acciones de búsqueda realizadas directamente por los equipos de la residencia en zonas de riesgo de la región, sin lograr ubicarlo”.

Castillo reconoció las limitaciones del sistema ante este tipo de casos complejos. “Este caso refleja que, como sistema de protección especializada, estamos enfrentando situaciones que superan los límites de nuestra capacidad institucional y el mandato para el cual fue creado” el servicio Mejor Niñez.