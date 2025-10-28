Al menos 16 muertos y 20 heridos al caer bus a barranco de 600 metros en Bolivia

Al menos 16 personas murieron y 20 resultaron heridas después de que el autobús en el que viajaban cayera unos 600 metros por un barranco en una carretera próxima a la ciudad de Cochabamba, en el este de Bolivia, según informó la Policía de Tráfico del país.

Los habitantes de las comunidades cercanas fueron los primeros en llegar a la zona del accidente, donde el autobús, precipitado desde una zona de curvas pronunciadas y con visibilidad reducida, quedó destrozado, atrapando a varios de sus pasajeros, según recogió el diario boliviano El Deber.

Las investigaciones, por entonces, se centraban en dos ejes: la cantidad de pasajeros transportados por el vehículo, que según fuentes policiales sería superior a la permitida, y la conducción del chófer, de 23 años, que sobrevivió al accidente y fue investigado por exceso de velocidad e imprudencia al volante, indicios que, de probarse, podrían haberle acarreado cargos por homicidio en accidente de tráfico y conducción temeraria.

Mientras tanto, múltiples agentes de Bomberos, Policía y Fiscalía se desplazaron al lugar de los hechos para recopilar pruebas y proceder al levantamiento de los cuerpos, a la espera de la publicación por parte de las autoridades de un balance de víctimas y un informe actualizado de los hechos.