Al menos 16 muertos y 20 heridos al caer bus a barranco de 600 metros en Bolivia

Los habitantes de las comunidades cercanas fueron los primeros en llegar a la zona del accidente, donde el autobús, precipitado desde una zona de curvas pronunciadas y con visibilidad reducida, quedó destrozado, atrapando a varios de sus pasajeros, según recogió el diario boliviano El Deber.

Eduardo Córdova
Al menos 16 personas murieron y 20 resultaron heridas después de que el autobús en el que viajaban cayera unos 600 metros por un barranco en una carretera próxima a la ciudad de Cochabamba, en el este de Bolivia, según informó la Policía de Tráfico del país.

Las investigaciones, por entonces, se centraban en dos ejes: la cantidad de pasajeros transportados por el vehículo, que según fuentes policiales sería superior a la permitida, y la conducción del chófer, de 23 años, que sobrevivió al accidente y fue investigado por exceso de velocidad e imprudencia al volante, indicios que, de probarse, podrían haberle acarreado cargos por homicidio en accidente de tráfico y conducción temeraria.

Mientras tanto, múltiples agentes de Bomberos, Policía y Fiscalía se desplazaron al lugar de los hechos para recopilar pruebas y proceder al levantamiento de los cuerpos, a la espera de la publicación por parte de las autoridades de un balance de víctimas y un informe actualizado de los hechos.

Articulos Relacionados

Nacional

“No tiene legado”: Kast lanza dura crítica a Boric y d...

El candidato del Partido Republicano, en conversación con Radio Infinita, fue enfático al señalar que Boric “ha sido un mal Presidente” y que “no tiene legado”. A su juicio, el Mandatario insiste en proyectar una imagen que no se condice con la realidad: “Ve que alguien va a empañar, yo creo que ya está empañado completo, debe todavía en su lógica decir, ‘yo fui un gran Presidente y quiero que mi legado persista’”.

Leer mas
Vanguardia

Excoreógrafa de Myriam Hernández acusa deuda del equip...

La bailarina Ivana Vargas, exparticipante de “Rojo”, denunció en sus redes sociales que el equipo de la artista mantiene una deuda con ella, por servicios prestados el 2024 en el Movistar Arena. “Esperé tiempo suficiente para que se armara un plan de pago, pero viendo la cantidad de deudas que tienen, debo ser un eslabón muy pequeño”, señaló.

Leer mas
Internacional

VIDEO: Revisa las espectaculares imágenes del huracán ...

El huracán Melissa, que podría ser el huracán más violento en tocar tierra en Jamaica y que ya ha causado varias muertes, se prepara para azotar el país caribeño este martes, donde amenaza con causar inundaciones y deslizamientos de tierra catastróficos. Con vientos de hasta 280 kilómetros por hora, el huracán de categoría 5, el de mayor intensidad, ya ha causado tres muertes en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana.

Leer mas
Lo Más Leído

Leer mas
