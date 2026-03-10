Alcalde Bellolio por retorno de Baquedano a Plaza Italia: “Plinto vacío era monumento a la violencia”

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), los concejales y el Ejército rindieron un homenaje esta mañana al monumento del General Baquedano por su regreso a su lugar de origen.

Esto después de cinco años de haber sido retirado por los daños vandálicos que sufrió durante el estallido social.



En la ceremonia, el jefe comunal expresó que “el general Baquedano ha vuelto a su plinto, ha vuelto a la comuna de Providencia, fue uno de sus primeros vecinos y hoy día lo tenemos nuevamente en este lugar, donde durante cien años nos hemos encontrado, nos hemos unido, hemos celebrado”.



Añadió que la estatua “soportó todos los terremotos, todas las tormentas, lo único que no soportó fue a aquellos que intentaron, a través de la violencia, arrebatarnos la democracia, aquellos que a través de la violencia intentaron ganarle a la razón y después de cinco años podemos decir que el general Baquedano volvió”.



“El general Baquedano ha retornado al lugar que nunca debió abandonar. Como hemos dicho durante años, el plinto vacío era un monumento a la violencia, al triunfo de la agresión por sobre la razón, y ese ciclo hoy llega a su fin. El regreso del general Baquedano representa una restauración democrática, un monumento a Chile, a la historia y al encuentro”, añadió.

Reinstalación se realizó con una grúa pluma

Tras la instalación este martes, se espera completar la restauración del plinto la próxima semana, para luego seguir con el regreso al lugar del “soldado desconocido”.



El monumento del general Baquedano regresó esta madrugada a la plaza del mismo nombre, de donde fue retirado el 12 de marzo de 2021 tras sufrir graves daños durante el estallido social.



La reinstalación se realizó con una grúa pluma en el plinto de la remodelada plaza que dejó de ser una rotonda por el nuevo diseño del eje Alameda-Providencia. La maniobra comenzó poco después de la medianoche y culminó alrededor de las 4 de la madrugada.



Durante todo este tiempo, la estatua fue sometida a reparaciones en el Museo Histórico Militar y el 25 de febrero pasado el Consejo de Monumentos Nacionales autorizó su retorno.