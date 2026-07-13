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Alexander Sorloth recibe amenazas tras eliminación de Noruega: Su pareja realizó duro descargo 

El delantero del cuadro nórdico y su entorno fueron blanco de diferentes mensajes de odio, luego de la derrota de los “Vikingos” en los cuartos de final del Mundial 2026. Lara Selnes, pareja del jugador, anunció que tomará acciones legales debido a la situación.

Leonardo Medina
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Alexander Sorloth recibe amenazas tras eliminación de Noruega: Su pareja realizó duro descargo 

Noruega quedó eliminada el sábado pasado del Mundial 2026, tras caer 2-1 ante Inglaterra en el tiempo extra, despidiéndose así en los cuartos de final del certamen planetario. 

Y luego de la derrota, una de las figuras del combinado nórdico, Alexander Sorloth, ha sido víctima de una compleja situación. 

El delantero y su entorno fueron blanco de diferentes mensajes de odio y amenazas, debido a la eliminación del equipo. 

Algunos hinchas han apuntado contra Sorloth por una jugada puntual, en un contragolpe de los “Vikingos” cuando todavía ganaban 1-0. El jugador tenía al lado a Erling Haaland, pero decidió finalizar él la jugada, lo cual no le resultó, y poco después Jude Bellingham anotó el gol del empate. 

El futbolista, que milita en el Atlético de Madrid, recibió mensajes de odio por mail y redes sociales, donde incluso le pedían que se quitara la vida.

Sin embargo, Lara Selnes, pareja  de Sorloth y madre de sus hijos, anunció acciones legales producto de esta situación y realizó un duro descargo.

“El Mundial y el fútbol dan mucha alegría, pero también generan mucho odio. En realidad, no quiero prestarle atención, pero me veo obligado a hacerlo tras comentarios como esto”, señaló la mujer. 

Asimismo, añadió: “Espero que todos se lo piensen dos veces antes de hacer comentarios así, sea cual sea la situación”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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