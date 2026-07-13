Alexander Sorloth recibe amenazas tras eliminación de Noruega: Su pareja realizó duro descargo 

Noruega quedó eliminada el sábado pasado del Mundial 2026, tras caer 2-1 ante Inglaterra en el tiempo extra, despidiéndose así en los cuartos de final del certamen planetario.

Y luego de la derrota, una de las figuras del combinado nórdico, Alexander Sorloth, ha sido víctima de una compleja situación.

El delantero y su entorno fueron blanco de diferentes mensajes de odio y amenazas, debido a la eliminación del equipo.

Algunos hinchas han apuntado contra Sorloth por una jugada puntual, en un contragolpe de los “Vikingos” cuando todavía ganaban 1-0. El jugador tenía al lado a Erling Haaland, pero decidió finalizar él la jugada, lo cual no le resultó, y poco después Jude Bellingham anotó el gol del empate.

El futbolista, que milita en el Atlético de Madrid, recibió mensajes de odio por mail y redes sociales, donde incluso le pedían que se quitara la vida.

Sin embargo, Lara Selnes, pareja de Sorloth y madre de sus hijos, anunció acciones legales producto de esta situación y realizó un duro descargo.

“El Mundial y el fútbol dan mucha alegría, pero también generan mucho odio. En realidad, no quiero prestarle atención, pero me veo obligado a hacerlo tras comentarios como esto”, señaló la mujer.

Asimismo, añadió: “Espero que todos se lo piensen dos veces antes de hacer comentarios así, sea cual sea la situación”.