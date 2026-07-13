Tragedia en Viña del Mar: quiénes son los 6 fallecidos que dejó atropello múltiple en feria de Gómez Carreño

La tragedia ocurrida este domingo en la Feria Caupolicán, en el sector de Gómez Carreño, que dejó seis personas fallecidas y varios heridos, mantiene consternada a la comuna de Viña del Mar. La alcaldesa Macarena Ripamonti declaró tres días de duelo comunal.

El accidente se registró luego de que un automóvil perdiera el control, se subiera a la acera y embistiera a gran velocidad a los peatones que recorrían el concurrido sector. El conductor es un funcionario activo de la Armada de Chile, de 38 años, que se encontraba en su día libre, consignó 24Horas.

El responsable fue reducido y retenido por vecinos del lugar. Estos impidieron que escapara mientras equipos de emergencia atendían a las víctimas. Este lunes enfrentará su control de detención.

Algunos testigos plantearon al comienzo la posibilidad de que el conductor estuviera bajo los efectos de sustancias ilícitas. Sin embargo, el alcotest y los exámenes realizados descartaron la presencia de alcohol o drogas. Las causas que originaron el accidente continúan siendo investigadas.

Entre los fallecidos se encuentran Sonia Oyarzún Rojas, de 66 años, y O’Higgins Rubén Olmedo Uribe, de 58. Una pareja de comerciantes que vendía artículos de aseo en la feria.

“Mi cuñada los días domingo siempre iba más tarde, pero esta vez se fue más temprano y se fueron los dos juntos”, relató Fabiola Olmedo, hermana de O’Higgins Olmedo.

Otra de las víctimas es John Millacura, jugador del Club Deportivo Villa Madrid, quien murió junto a sus dos hijas, Belén Millacura y Nicole Millacura Villegas, de 29 años.

Nicole se desempeñaba como técnico en enfermería de nivel superior (TENS) en el Servicio de Cirugía Menor del Hospital Naval “Almirante Nef”. Además, estaba casada con un funcionario de la institución y era madre de dos hijos.

La sexta víctima fatal es Javier Sepúlveda Herrera, trabajador de la construcción conocido por la comunidad como “El Maestro” o “El Peyuca”. Al momento de la tragedia se encontraba vendiendo artículos de aseo en la feria. Era padre de dos hijos, consignó 24Horas.