Argentina superó a Suiza en el alargue y jugará con Inglaterra en las semifinales del Mundial 

El campeón vigente, con sufrimiento, mantiene la ilusión en el Mundial 2026. Argentina venció 3-1 este sábado a Suiza en el alargue y se instaló en las semifinales de la cita planetaria.

Después de unos primeros minutos de estudio por parte de ambos equipos, la Albiceleste consiguió la apertura de la cuenta a los 10’. Lionel Messi ejecutó un tiro de esquina y Alexis Mac Allister cabeceó para anotar el 1-0 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Tras el gol, el combinado trasandino tuvo el control del cotejo por unos momentos. Aunque el cuadro helvético, en su búsqueda de igualar las acciones, empezó a tener más posesión.

Así, los europeos comenzaron a acercarse al arco de Emiliano “Dibu” Martínez. Pero, lo cierto, es que les faltó claridad en los últimos metros para concretar sus opciones.

Los dirigidos por Lionel Scaloni no generaron mayor peligro en la primera mitad y tampoco sufrieron tanto en defensa, yéndose al descanso con la ventaja mínima.

En el segundo tiempo, el duelo tuvo una tónica similar en un comienzo. No obstante, a partir de los 60’ minutos, Suiza atravesó sus mejores momentos y Dibu Martínez tuvo que intervenir ante dos llegadas (65’ y 66’).

El equipo dirigido por Murat Yakin no bajó la intensidad y encontró merecidamente el empate a los 68’. Dan Ndoye recibió un pase de Ricardo Rodríguez, avanzó en el área por el sector izquierdo y convirtió con un tiro cruzado.

Y cuatro minutos después, los suizos pasaron de empatar a quedar con un jugador menos, producto de una llamativa situación. El árbitro João Pinheiro amonestó con amarilla a Leandro Paredes, por una falta sobre Breel Embolo.

Sin embargo, el VAR llamó al juez para revisar la jugada y Pinheiro cambió su decisión, determinando que Embolo había simulado. Por lo tanto, le quitó la tarjeta a Paredes y le mostró amarilla al suizo, quien al ya estar amonestado, fue expulsado del encuentro.

Con un hombre más, Argentina estaba obligada a ir por el gol para evitar el alargue. Y si bien estuvo cerca del segundo, no pudo materializar sus ocasiones y el arquero Gregor Kobel también estuvo notable para contener una tijera de Lisandro Martínez (90+9’).

Finalmente, el segundo tanto no llegó y el duelo se fue al alargue. Aquí, el dominio trasandino se mantuvo, pero Suiza, apelando al orden en sus líneas, lograba aguantar el empate.

Y cuando ya se jugaba el segundo tiempo extra, Messi y compañía consiguieron superar la resistencia del elenco helvético. Primero, Julián Álvarez marcó un golazo desde fuera del área y clavó el esférico en el ángulo (112), y después, Lautaro Martínez capturó un rebote, tras un disparo de Thiago Alameda que atajó Kobel, y sentenció el partido con el 3-1 (120+1).

De esta manera, y nuevamente con sufrimiento (como con Cabo Verde y Egipto), Argentina se impuso y avanzó a la ronda de los cuatro mejores, manteniendo la ilusión del bicampeonato.

En la siguiente ronda, el vigente campeón se medirá con Inglaterra en un partido de alto voltaje. Más temprano, y también en el tiempo extra, los “Tres Leones” vencieron 2-1 a Noruega. El compromiso está programado para el próximo miércoles 15 de julio, desde las 15:00 horas.

Por su parte, en la otrora semifinal, Francia se verá las caras con España el martes 14 de julio, a partir de las 15:00 horas.

Los goles:

¡¡GOLPEA ARGENTINA DE ARRANQUE!! GRAN CENTRO DE LEO MESSI Y CABEZAZO DE MAC ALLISTER PARA EL 1-0 VS. SUIZA.



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¡¡HAY PARTIDO EN KANSAS!! Ndoye armó una gran jugada y definió al segundo palo para el 1-1 de Suiza vs. Argentina.



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¡¡ESTÁS LOCO JULIÁN!! ¡¡GOLAZO AL ÁNGULO DE ÁLVAREZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. SUIZA EN TIEMPO EXTRA!! ¿EL MEJOR GOL DE LA COPA?



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