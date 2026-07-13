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Incendio en Colina: un niño sería la víctima fatal, 12 casas afectadas y varios lesionados

Según consignó T13, el fiscal Felipe Olivari informó que “pasadas las cuatro de la madrugada en la Villa Las Américas en Colina, en sector residencial (…) en una de ellas se provoca un incendio al parecer provocado por un sobrecalentamiento de un calefactor, que es lo que señala el residente de ese inmueble”.

Patricia Schüller Gamboa
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Incendio en Colina: un niño sería la víctima fatal, 12 casas afectadas y varios lesionados

Un incendio de proporciones se registra la mañana de este lunes en la comuna de Colina, Región Metropolitana. Habría al menos un fallecido y más de 10 lesionados.

Según consignó T13, de acuerdo a información preliminar, serían doce los inmuebles afectados por las llamas. 

Bomberos trabaja en el lugar de la emergencia, que mantiene la complicación de ser casas que están pegadas entre sí. 

El fiscal Felipe Olivari indicó que “pasadas las cuatro de la madrugada en la Villa Las Américas en Colina, en sector residencial (…) en una de ellas se provoca un incendio al parecer provocado por un sobrecalentamiento de un calefactor, que es lo que señala el residente de ese inmueble”. 

Se terminan destruyendo alrededor de doce viviendas“, añadió. 

Informó que “está confirmada la muerte de una persona que aún no se puede identificar, pero todo hace indicar que sería un menor de edad de 12 años”. 

Además, lamentó que “aún está desaparecida su hermana, una menor de tres años“. Ambos menores serían residentes del hogar donde inició el fuego, consignó T13

Por su parte, la madre de los menores, fue trasladada al Hospital San José, donde se mantiene en riesgo vital. 

Los otros lesionados, alrededor de diez personas, estarían siendo evaluadas por inhalación de humo.

Source Texto: La Nación/Foto: T13
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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