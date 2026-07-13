“Logré quitar una pistola…”: Adriana Barrientos entrega detalles del violento portonazo que sufrió en Las Condes

La modelo y panelista de televisión, Adriana Barrientos, sufrió un violento portonazo este domingo en la comuna de Las Condes, donde delincuentes la golpearon y le robaron su vehículo Porsche.

Los hechos se registraron afuera de su domicilio en el sector de El Golf. Aquí, un grupo de al menos cinco sujetos armados abordó a Barrientos y le sustrajeron su automóvil, su teléfono celular y un reloj.

La integrante de “Zona de Estrellas” (Zona Latina), quien forcejeó con los delincuentes, resultó con algunas heridas y constató lesiones en un recinto médico. Después de la grave situación, entregó detalles de lo ocurrido.

“La verdad es que se me tiraron cinco encima (…). Estaba en el suelo, me puse a pelear y logré quitar una pistola y la pistola que le quité era de plástico, no me servía para nada”, comentó Adriana, según consignó Emol.

En la misma línea, indicó que “peleé hasta morir y quité una pistola que fue lo único y me siento tan mal porque, la verdad, qué pena, la pistola era de mentira”.

Respecto a sus heridas, mencionó que “el hombro derecho se me salió, tengo heridas en las manos, tenía heridas en la cara, tengo heridas en las piernas”.

En cuanto al robo de su vehículo, sentenció que “ese vehículo dudo que sirva para hacer un portonazo o algo así. Entonces, no sé, es raro. A la PDI también le llama la atención (…). Fue muy raro todo, estaba concertado”.