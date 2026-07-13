Meteored anuncia llegada de río atmosférico de categoría 5 para Coquimbo y Valparaíso

El sitio Meteored anunció un río atmosférico de categoría 5 para las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Este fenómeno comenzaría el próximo jueves 16 y se prolongaría hasta el martes 21.



La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por precipitaciones de normales a moderadas entre las regiones de Coquimbo y el Biobío. A contar de este martes 14 hasta la noche del viernes 17 de julio.



El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva. Esto en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos por evento meteorológico.



Según el sitio especializado Meteored, la configuración atmosférica permitiría el avance de varios pulsos frontales. Asociados a centros de baja presión que se desplazarán por el Pacífico sur y encontrarán un importante aporte de humedad subtropical.



Los modelos analizados sugieren el paso de al menos tres impulsos frontales durante el periodo. Uno el jueves, el segundo el viernes y el tercero el domingo. Entre un sistema y otro podrían existir pausas temporales o disminuciones de la lluvia, pero el ambiente se mantendría muy húmedo e inestable.

Extensa corriente de vapor de agua

Uno de los principales ingredientes será la presencia de un río atmosférico, una extensa corriente de vapor de agua que transportará humedad desde áreas tropicales del océano Pacífico hacia Chile central.



Las proyecciones indican que este corredor podría alcanzar temporalmente la categoría 5 en la costa de ambas regiones. El nivel más alto de la escala utilizada para evaluar la intensidad y duración de estos fenómenos.



Un río atmosférico categoría 5 es considerado excepcional. Transporta enormes cantidades de humedad y puede favorecer lluvias intensas y prolongadas, con impactos potencialmente importantes.



La llegada de esta humedad, combinada con el ascenso del aire frente a la costa y la cordillera, podría intensificar las precipitaciones, particularmente en sectores costeros, valles cercanos al litoral y laderas expuestas al flujo del oeste.

En la Región de Coquimbo los modelos proyectan acumulados ampliamente superiores a los 100 mm

Las proyecciones de los modelos muestran acumulados de precipitaciones muy elevados en ambas regiones, aunque todavía existen diferencias respecto de la ubicación de los máximos y la cantidad final de lluvia.



En la Región de Coquimbo, los modelos proyectan acumulados ampliamente superiores a los 100 mm durante todo el evento. Según las simulaciones, los montos fluctuarían entre 120 y casi 300 mm, con cifras elevadas tanto en sectores costeros como interiores.



La provincia de Choapa aparece especialmente expuesta. En localidades como Combarbalá, Illapel y Los Vilos, las proyecciones alcanzan aproximadamente entre 145 y 295 mm, dependiendo del modelo.



En la Región de Valparaíso, los acumulados previstos serían aún más elevados en varias comunas. Las simulaciones proyectan entre 180 y sobre 300 mm durante el periodo, con montos sobre los 200 mm en gran parte de las localidades analizadas.



Los máximos se concentran mayormente en sectores costeros como Viña del Mar, Concón y San Antonio, donde el vapor de agua del río atmosférico podría impactar de manera más severa.