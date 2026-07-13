Infantino abre la puerta a un Mundial con 64 selecciones: “Es un tema que será examinado y debatido”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se refirió este domingo a la posibilidad de una futura ampliación del número de participantes en el Mundial, para subir de 48 a 64 equipos.

En declaraciones a “Bluewin”, que recoge el diario francés L’Equipe, Infantino admitió que dicho escenario es una opción clara, que será discutida después del Mundial 2026.

“Es un tema que será examinado y debatido en los comités correspondientes tras este Mundial. Cuando organizas uno, es importante diseñarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería poder soñar con participar”, sostuvo.

A la vez, planteó que “podemos ver que el nivel de los equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo”.

“Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar en el Mundial, ya no tendrán la motivación para seguir mejorando”, expresó.

Consignar que el número de participantes ya había aumentado en el presente Mundial 2026, pasando de 32 a 48.

Ahora, el nuevo aumento de cupos se debatirá de cara al torneo de 2030, donde se celebrará el centenario del Mundial.

Esta Copa del Mundo será organizada por España, Portugal y Marruecos. Además, tendrá partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay.