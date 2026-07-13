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Trump asegura que EEUU será el “guardián del estrecho de Ormuz” y cobrará por proteger la ruta

El mandatario estadounidense afirmó que el estrecho “seguirá abierto, con o sin Irán”, y remarcó que “estamos restableciendo el bloqueo iraní”. Además, comentó que “vamos a recibir dinero por protegerlo. Mucho dinero. Lo único que queremos es que nos reembolsen por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro”.

Leonardo Medina
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Trump asegura que EEUU será el “guardián del estrecho de Ormuz” y cobrará por proteger la ruta

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que su país asumirá el rol de “guardián del estrecho de Ormuz”, y planteó que las demás naciones pagarán por esta protección. 

Mediante una publicación en su plataforma, Truth Social, el mandatario anunció que están “restableciendo el bloqueo iraní” en el estrecho, ruta marítima en la que circula cerca del 20% de petróleo que se consume en el mundo.

“El estrecho de Ormuz está abierto, y seguirá abierto, con o sin Irán”, comentó el jefe de Estado. 

Asimismo, expresó que “estamos restableciendo el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos o clientes de Irán entren o salgan”.

“Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho. Los EEUU serán conocidos, a partir de este momento, como ‘El guardián del estrecho de Ormuz’, pero, como una cuestión de equidad, se les reembolsará, a una tasa del 20% sobre toda la carga enviada”, señaló.

En ese sentido, precisó que “cualquier costo necesario para brindar protección y seguridad a esta sección tan volátil del mundo. El proceso y la formación comenzarán de inmediato”.

Por otra parte, en una entrevista con Fox News, Trump insistió en esta idea y mencionó que EEUU deberá ser compensado.

“Vamos a recibir dinero por protegerlo. Mucho dinero. Lo único que queremos es que nos reembolsen por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro”, sostuvo.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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