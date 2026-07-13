Alvarado confía en que el acuerdo con el PPD “se pueda recomponer”

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, abogó porque el acuerdo entre el Gobierno y el PPD por la Megarreforma se “pueda recomponer” antes de que el proyecto sea votado en la Sala del Senado este miércoles.



“Espero que en el transcurso de las próximas horas, de los próximos días, tenemos plazo hasta el miércoles, esa relación se pueda recomponer. Se pueda recapacitar y se pueda aprobar en los términos que se habían conversado”, dijo Alvarado este martes.



“Esa indicación fue retirada, por lo tanto, ese problema hoy día no existe y la indicación que dice relación con la invariabilidad tributaria, se va a mantener exactamente en los mismos términos de la propuesta del PPD. En mi juicio, retirada la indicación anterior y aprobándose la indicación que propuso el PPD, quedamos en los mismos términos que se habían conversado”, indicó.



Agregó que “yo entiendo que estos procesos generan frustraciones, generan incomodidades. Generan molestias, pero ya hemos estado conversando. Se han dado las explicaciones y espero que en los próximos días esto se pueda recomponer”.

“El miércoles se va a votar exactamente lo que ellos propusieron”

“El miércoles se va a votar exactamente lo que ellos propusieron. Por lo tanto, espero que, si se mantiene lo que ellos propusieron, puedan recapacitar y apoyar su propia indicación”, agregó.



Sobre “el quiebre de las confianzas, si existe disposición, sí existe voluntad, se puede recomponer y en eso estamos trabajando, en eso estamos conversando”.



“La rebaja del 22% públicamente el ministro Jorge Quiroz la había manifestado, pero si eso no estuvo o no fue bien clarificado en la conversación con el PPD, aquí el valor de la palabra empeñada es lo que manda y si no estuvo en el marco de las conversaciones, se retira y problema solucionado”, finalizó