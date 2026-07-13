PDI investiga homicidio de hombre en Ovalle: Fue encontrado dentro de un pozo

La Policía de Investigaciones (PDI) investiga el homicidio de un hombre de 46 años en la comuna de Ovalle, tras ser hallado sin vida al interior de un pozo en el sector de Panulcillo.

Según consignó Radio Cooperativa, un vecino del lugar encontró el cuerpo este domingo y dio aviso a las autoridades. Esto activó el protocolo de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

El cadáver, con una data de muerte estimada en dos días, presentaba múltiples lesiones traumáticas que confirmaban un ataque.

Posteriormente, los detectives precisaron que la víctima tenía lesiones atribuibles a terceros.

De esta forma, la citada emisora detalló que el cuerpo presentaba una fractura expuesta de cráneo provocada con un objeto contundente y heridas cortantes en el tórax, entre otras lesiones.

En tanto, de acuerdo a Radio Biobío, el hombre fue visto por última vez en la tarde del pasado viernes en su domicilio. Todo esto, según las primeras diligencias

Las autoridades continúan con la investigación para establecer la dinámica de los hechos e identificar al o los responsables del crimen.