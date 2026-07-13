Ministro Rau responde a Jara y Vallejo sobre las 40 horas: “La ley no se toca, se amplía ciclo de cálculo”

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, salió a responder a voces de la oposición -como Jeannette Jara y Camila Vallejo- que aseguran que la Ley de 40 horas está en riesgo.

“El proyecto de ley no se cambia”, aseguró el secretario de Estado. Explicó que sí podrían existir cambios en el ciclo de cálculo.



“Lo que nosotros estamos planteando, y de hecho lo vamos a presentar esta semana, es una ampliación de este ciclo de cálculo. Pero manteniendo la jornada (de 40 horas)”, aseguró Rau en entrevista con Tele13 Radio.

“La jornada no se toca, se amplía el ciclo de cálculo”

El titular del Trabajo insistió en “que es un proyecto de ley. La jornada no se cambia. Las 40 horas son las 40 horas (…) La jornada no se toca, se amplía el ciclo de cálculo. Obviamente, uno puede decir, no es bueno trabajar varias semanas tantas horas, por supuesto, tenemos que también velar porque ese promedio sea armónico, pero de ninguna manera, nada más precario que no tener empleo”.



“Entonces, todos los cambios que podamos hacer para que las empresas se puedan adaptar mejor en esta crisis laboral autoinferida, como he mencionado, llevamos 41 meses. Tenemos que permitir esta adaptabilidad para poder sortear esta crisis”, agregó el ministro.

La iniciativa contempla un ciclo laboral estándar de 15 a 16 semanas



Indicó que la iniciativa contempla un ciclo laboral estándar de 15 a 16 semanas, tomando como referencia la experiencia de países pertenecientes a la Ocde. No obstante, precisó que en actividades con marcada estacionalidad, como el turismo, la gastronomía y el comercio, ese período podría ampliarse hasta abarcar un año completo de trabajo, equivalente a 52 semanas.



La medida permitiría, por ejemplo, que una empresa aumente sus horas de operación durante períodos de alta demanda, como Navidad o la temporada turística, y las compense posteriormente con jornadas más reducidas.



“Ahora estamos en 42 horas y ese promedio tiene que ser 42, ya sea que se calcule en 16, 30 o 52 semanas”.

Respecto de la posibilidad de trabajar hasta 52 horas durante una semana determinada, el ministro afirmó que “esa opción ya existe al sumar horas ordinarias y extraordinarias. Pero que debe ser compensada posteriormente”.



Según Rau, la ampliación del ciclo de cálculo estaría incluido “en un paquete de medidas laborales que también incluye el contrato por horas, cambios al proyecto de sala cuna y una propuesta de indemnización por años de servicio a todo evento”.