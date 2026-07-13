Becas TIC 2026: ¿Qué estudiantes recibirán un notebook gratis?

Hace algunos días comenzó la entrega de la Beca de Acceso a Tecnología, Información y Comunicación (TIC), beneficio donde miles de estudiantes a lo largo del país recibirán un notebook gratis.

Esta ayuda consiste en la entrega de un computador (notebook) o su equivalente con softwares, información o contenido digitalizado y conectividad a internet.

En concreto, incluye:

Un computador notebook (o su equivalente).

Softwares educativos.

Plan de Internet por un año, a través de un dispositivo de banda ancha móvil.

Garantía del computador por 14 meses.

Software de seguimiento de uso y rastreo.

Licencia de Office actualizada.

¿Quiénes reciben el notebook?

La beca no es postulable y no cuenta con un proceso de apelación. En ese sentido, se asigna directamente a los alumnos que cumplan con ciertos requisitos.

Eso sí, los criterios de selección varían de acuerdo al tipo de establecimiento educacional.

De esta forma, si es estudiante de establecimientos públicos, es necesario:

Estar matriculada o matriculado en 7° básico en abril de 2026.

Personas adultas: estar matriculada o matriculado en el tercer nivel básico durante abril de 2026. Además, debes mantener tu matrícula vigente y acreditar una asistencia continua de al menos un 60% entre abril y agosto.

Estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE): estar cursando 7° año de enseñanza básica de educación especial, durante abril de 2026, en un establecimiento educacional dependiente de una municipalidad, corporación municipal o Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

No haber sido beneficiaria o beneficiario de los programas “Yo Elijo Mi PC” y “Me Conecto Para Aprender” en años anteriores.

Por su parte, en el caso de los alumnos de colegios particulares subvencionados:

Estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE): estar cursando 7° año de enseñanza básica de educación especial durante abril de 2026.

Estudiantes pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades: se considera la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH), priorizando a quienes pertenezcan al 40% de mayor vulnerabilidad. Finalmente, para efectos de ordenar la asignación, hasta agotar el stock disponible, se utilizó el ID correlativo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

No haber sido beneficiaria o beneficiario de los programas “Yo Elijo Mi PC” y “Me Conecto Para Aprender” en años anteriores.

¿Cómo saber si eres beneficiario?

Para saber si recibirás el computador gratis, puedes acceder a una plataforma habilitada en el sitio web de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Aquí, se debe anotar el RUT del estudiante y hacer clic en “consultar”.

Cabe destacar que el establecimiento educacional informará a la alumna o alumno cuándo y dónde se entregarán los computadores.