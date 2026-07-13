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Niña de tres años y su hermano de 11 murieron en incendio en Colina

Según consignó Radio Cooperativa, el cuerpo de la pequeña fue encontrado durante las labores de retiro de escombros por parte de Bomberos. La madre de ambos menores está hospitalizada en estado grave, confirmaron las autoridades.

Patricia Schüller Gamboa
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Niña de tres años y su hermano de 11 murieron en incendio en Colina

Una niña de tres años y su hermano de 11 murieron la madrugada de este lunes en un incendio ocurrido en calle Rodrigo de Triana con Puerto Palos, en la comuna de Colina.

Según consignó Radio Cooperativa, el cuerpo de la pequeña fue encontrado durante las labores de retiro de escombros. Tarea realizada por Bomberos.

La madre de ambos menores está hospitalizada en estado grave, confirmaron las autoridades.

El fuego comenzó en la casa de las víctimas y se propagó hacia otras 11 viviendas.

Una docena de unidades de Bomberos trabajaron en la emergencia.

Incendio en Colina: un niño sería la víctima fatal, 12 casas afectadas y varios lesionados
Source Texto: La Nación/Foto: T13
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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