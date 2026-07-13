Tiroteo con presunta participación del ICE dejó un fallecido en EEUU

Las autoridades estadounidenses anunciaron la muerte de una persona tras un tiroteo ocurrido en el estado de Maine, donde presuntamente participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, confirmó el fallecimiento y apuntó al ICE como posible responsable.

“La Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública se encuentran ahora en el lugar de los hechos para recabar detalles y se espera que el FBI también investigue”, sostuvo.

De acuerdo a lo informado por Radio Cooperativa, la víctima corresponde a un joven de 26 años y de nacionalidad colombiana.

Desde Project Relief Maine, un grupo de defensa y apoyo de inmigrantes dirigido por personas de ascendencia africana, aseguraron que el joven era un miembro de su organización.

“Se trata de una persona joven cuya vida se ha visto truncada, y nuestra comunidad debe unirse para apoyar a sus seres queridos y asegurarse de que no se queden solos. Deben obtener justicia”, manifestó el grupo en Facebook.

Por su parte, en declaraciones a la cadena CNN, la Policía de Biddeford informó que se habría producido un “incidente policial” en la zona y que, de momento, no existe amenaza alguna para la población.

El incidente ocurre apenas unos días después de que un agente de ICE matara a un migrante mexicano irregular. Todo esto, en medio de un operativo de detención en Texas.

El reciente tiroteo volvió a generar demandas sobre la rendición de cuentas por parte de los agentes del ICE. La situación alcanzó su punto álgido a principios de este año, cuando los estadounidenses Alex Pretti y Renée Good fueron asesinados por agentes federales de inmigración en una operación realizada en Minneapolis.