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Ampliaron detención del cabo de la Armada que provocó tragedia en feria de Viña del Mar

En la audiencia de control de detención, la Fiscalía expuso que aún falta conocer el informe de la SIAT de Carabineros y la autopsias del Servicio Médico Legal. El tribunal accedió a la petición, por lo cual el imputado permanecerá detenido en un recinto de la Armada en Concón.

Patricia Schüller Gamboa
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Ampliaron detención del cabo de la Armada que provocó tragedia en feria de Viña del Mar

A solicitud de la Fiscalía, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar amplió hasta el miércoles la detención de Jonathan David Richards Gaete, cabo de la Armada de 37 años, imputado por el atropello múltiple de la feria Caupolicán. El hecho dejó seis muertos y siete heridos.

En la audiencia de control de detención , la Fiscalía expuso que aún falta conocer el informe de la SIAT de Carabineros y la autopsias del Servicio Médico Legal. El tribunal accedió a la petición, por lo cual el imputado permanecerá detenido en un recinto de la Armada en Concón.

La fiscal Carolina Monsalve informó que se espera formalizar al imputado por atropello con resultado de muerte y lesiones graves. Añadió que el cabo no ha prestado declaraciones. En todo caso, los delitos a imputar finalmente se resolverán con los informes respectivos.

Abogado defensor: “Él quiere colaborar”

El abogado defensor Gonzalo Yousef aseguró que “él quiere colaborar, pero en el orden de las diligencias que ha hecho el Ministerio Público, no le han tomado declaración. Y parece razonable que ellos esclarezcan bien qué cosa quieren que él declare”.

El atropello múltiple ocurrió alrededor de las 9 horas del domingo en avenida Alessandri, donde por causas que se investigan, arremetió contra los puestos de ventas de la Feria Caupolicán. La Municipalidad de Viña del Mar declaró tres días de duelo comunal.

Tragedia en Viña del Mar: quiénes son los 6 fallecidos que dejó atropello múltiple en feria de Gómez Carreño
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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