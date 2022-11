Alinco tras expulsión de su bancada: “Le molesta el olor a pueblo”

La bancada PPD-independientes expulsó este martes al diputado René Alinco, luego de protagonizar una polémica e interrumpir el discurso de agradecimiento que estaba entregando Vlado Mirosevic como presidente de la Cámara Baja.



La información fue entregada por el diputado Cristián Tapia, quien agregó que muchos parlamentarios denunciaron que Alinco se encontraba con hálito alcohólico.



En una declaración pública desde el Congreso, el parlamentario dijo que “se me calumnia, se me acusa de parte del presidente (Vlado Mirosevic) y del jefe de bancada (Cristián Tapia) -que lo más cercano que estuvieron a mí, al menos fueron 25 a 30 metros de distancia”.



“Hoy día, soy un diputado lejano, no tengo bancada, no tengo equipo, comité; pero ingresaremos a algún equipo, algún comité que nos dé la libertad de acción, que nos deje pensar libremente y que no predique ni practique el sometimiento a otro poder del Estado como es el Gobierno”, afirmó Alinco.



Al ser consultado sobre los dichos del diputado Hernán Palma, quien señaló haber percibido un “perfume extraño” cuando se sentó junto a él, el legislador cuestionó que “seguramente al diputado Palma le molesta el olor a pueblo. Aquí también vienen olores bastante extraños y, por lo tanto, habría que poner, no sé, un sistema para determinarlos”.



“Lo único para determinar el hálito alcohólico es un examen médico”, recalcó por último, negando que haya consumido alcohol durante este martes y señalando que no se le ha citado a la Comisión de Ética.