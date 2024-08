Angélica Sepúlveda recuerda desconocida pelea con Yuyuniz Navas: “Nos dijimos cosas feas”

Una inesperada confesión realizó recientemente la nueva participante de “Gran Hermano”, Angélica Sepúlveda, después de entregar detalles de una desconocida pelea que tuvo hace un tiempo con la exintegrante del programa, Yuyuniz Navas.

En una conversación en el patio con Antonia Casanova, hija de Navas, Angélica le comentó a la joven influencer que “yo con tu mamá peleé una vez”.

“O sea, no sé si acuerda no, tampoco fue una pelea grande, fue de momento no. Pero yo creo que no se acuerda, porque si no ella hubiera dicho ‘esa mina me cae pésimo y más encima va a entrar’”, añadió.

Luego, indicó que todo ocurrió hace algunos años en el reality “Mundos Opuestos”. “Pasó que ella entró con la onda del yoga y no me gustó como lo hizo, tuvimos ahí un encontrón. Uno estaba súper estresada… No me acuerdo de toda la situación, tendría que buscarlo en video, pero cuando la vi, dije ‘pero ella es…’”, puntualizó.

En la misma línea, mencionó que “cuando iba a entrar, dije ‘pucha, me voy a encontrar con ella, tal vez se va a acordar y vamos a tener mala onda’, o vamos a tener buena onda, pero justo se fue”.

“Discutimos esa vez, nos dijimos cosas feas, las dos, pero muy rápido. No recuerdo las palabras, pero lo más probable que me haya dicho que no estaba ni ahí con mi actitud y que yo le haya dicho que no estaba ni ahí y que no me sirve su yoga”, sostuvo.

Por último, señaló que “y nunca más participé, cada vez que ella iba, no participaba de su (actividad)”.