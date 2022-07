Anuncio del Presidente Boric de “copago cero” para Fonasa terminó con manifestación en el hall del Félix Bulnes

Una manifestación se desarrolló este miércoles en el hall del Hospital Félix Bulnes mientras el Presidente Gabriel Boric anunciaba el programa “copago cero” –para los tramos C y D- el cual apunta a beneficiar a cerca de 5 millones de usuarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).



En medio del discurso del Mandatario, un grupo de personas empezó a aglomerarse detrás de las vallas que dividían el escenario y comenzó a emitir consignas exigiendo soluciones habitacionales y mayor seguridad. A su vez, también había funcionarios de salud reclamando por las concesiones de hospitales públicos.



Sin embargo, la otra mitad del espacio estaba ocupada por adherentes del Jefe de Estado, quienes iniciaron una discusión verbal con los demás manifestantes.



Una mujer que participó en la protesta señaló: “Estamos hace tres años en la lucha, y el Ministerio de Vivienda no nos soluciona nada. Estamos cansados de esperar, y ahora dice que nos espera para el otro año y tienen que sacar la toma primero. ¿Y nosotros, que estábamos primero que la toma? No tenemos nada, hay socios que no tienen ninguna solución de vivienda, ni subsidio de arriendo, ni nada”.



Ante los hechos, el senador Juan Luis Castro (PS) acusó un intento de boicot: “Creo que hubo, me parece a mí, un anuncio espectacular, que nadie va a negar que hoy día la salud pública necesita que la gente tenga gratuidad. Y lamento que haya algunas personas, creo yo algunos inducidos y otros desubicados, que hicieron protestas en un momento que no correspondía, sin dejar hablar al Presidente”.



“Creo que hubo boicot de algunos sectores adversos al Gobierno, no sé quiénes son, pero se notó una acción premeditada”, añadió.



Tesis que fue negada por su par y presidente del Partido Republicano, Rojo Edwards. “Es muy común de quien no hace bien el trabajo, reclamar porque la gente diga ‘oiga, necesitamos seguridad’. El tema número uno es la seguridad, es lo que vimos y lo que se reclamó”, indicó el parlamentario a T13.